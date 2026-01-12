Божидар Божанов.
"И всеки, който твърди, че машините могат да бъдат манипулирани, да дойде или да изпрати експерти и да покаже как се правят манипулациите", написа още Божанов.
Депутатът поиска ЦИК да предостави машини, изходен код, документация, флашки - "всичко необходимо, 24/7, за поне 7 дни".
"И като не успеят да манипулират резултата, да спрат да говорят глупости и да дойдат да гласуват "за" 100% машинно гласуване", заключи съпредседателят на "Да, България".
Поискаха публичен тест на машините за гласуване
