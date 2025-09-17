Новини
Полезна информация за всички, които ще пътуват по АМ "Тракия"
Автор: Цвети Христова 16:53Коментари (0)59
©
На 18 септември, временно ще се променя организацията на движение по АМ "Тракия" в Софийска област за извършване на геодезическо заснемане и частични ремонтни дейности по асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.  

От 8 ч. до 18 ч. движението в отсечката от 24-ти до 34-ти км на АМ "Тракия", в посока Бургас, поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка. Предвидените дейности ще се изпълняват в аварийната лента на магистралата.

на 18 септември от 9 ч. до 19 ч. ще се работи и между 26-ти и 24-ти км, в посока София, и между 23-ти и 24-ти км, в посока Бургас. В участъците ще се извършват асфалтови дейности в изпреварващите ленти в двете посоки, като движението ще преминава в активните ленти. 

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
