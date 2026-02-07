Полицията претърсва селата около Вършец
Там патрулиращи автомобили има вече шести ден, съобщава bTV.
Припомняме, че три тела бяха открити на 2 февруари пред полуизгорялата сграда на бившата хижа. Издирва се собственикът ѝ Ивайло Калушев, заедно с още двама младежи, единият от които е на 15 години.
По последна информация те са заминали към Бургас, а според родителите на момчето те изобщо не са били в района на хижата по време на убийството.
Пътят към хижата бе блокиран от полиция от първия ден на подаването на сигнала за престъплението и ограничението продължава вече шести ден.
Предполага се, че под строго наблюдение е и цялата зона около мястото. Няма информация кога районът отново ще бъде достъпен за свободно преминаване.
По неофициална информация се търси кемпер, с който може би се движи Ивайло Калушев. Той е в неизвестност след стрелбата и тримата загинали до хижа "Петрохан".
Следите на превозното средство се губят някъде в региона на общините Вършец и Берковица и техните села.
По-рано стана ясно, че записите на част от камерите, които са монтирани в зоната на бившата хижа "Петрохан", не са засегнати от пожара.
Разследващите вече разполагали с тях. Според източници на телевизията на записите в неделя, 1 февруари в района се виждат шестима души. Това са тримата, които ден по-късно са намерени убити (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев), и тримата, които се издирват (Ивайло Калушев, Николай Златков на 22 години и 15-годишният син Александър на спелеолога Яни Макулев).
Във вечерните часове на 1 февруари телефоните на тримата издирвани са изключени, като данните сочат, че по това време те са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.
От камери на АПИ е засечено, че след изключването на телефоните, кемперът на Ивайло Калушев се движи към София, по околовръстното към магистрала "Тракия" и към Бургас. След като преминава през областния град, е тръгнал към южната част на Черноморието и следите му се губят по третокласната пътна мрежа в района. Смята се, че тримата издирвани са прекарали известно време в къща в странджанското село Българи. Полицията обискира сградата, но не съобщава подробности.
На този етап, според данни от аутопсията се предполага, че между убийството и намирането на телата на трите жертви са минали вероятно между 12 и 18 часа.
Според свидетелски показания в късния следобед на 1 февруари в района на бившата хижа са се чули изстрели.
