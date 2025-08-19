ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицията разкрива подробности за жестокото убийство в Първомай, има обвинен
Обвиняемият И.Ц. е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Подробности за разкритото тежко криминално престъпление ще бъдат представени утре, 20 август на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ и ОД на МВР-Пловдив.
В него ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив. гл. комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция“, ст. комисар Станимир Калоферов, директор на ОД на МВР-Пловдив, и комисар Георги Ташев, началник на отдел "Криминална полиция“ към ОД на МВР-Пловдив.
