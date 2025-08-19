Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Полицията разкрива подробности за жестокото убийство в Първомай, има обвинен
Автор: Екип Burgas24.bg 19:36Коментари (0)146
©
Днес, 19 август 2025 г., Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем И.Ц., на 21 г., за това, че на 18.08.2025 г. в гр. Първомай, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс. Той е бил задържан на 18 август 2025 г. в гр. София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Обвиняемият И.Ц. е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.  

Подробности за разкритото тежко криминално престъпление ще бъдат представени утре, 20 август на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ и ОД на МВР-Пловдив.

В него ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив. гл. комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция“, ст. комисар Станимир Калоферов, директор на ОД на МВР-Пловдив, и комисар Георги Ташев, началник на отдел "Криминална полиция“ към ОД на МВР-Пловдив.



Още по темата: общо новини по темата: 2
18.08.2025 Намериха убиеца от Първомай! В "Студентски град" е
18.08.2025 Директорката на градината, в която е работила убитата жена: Беше оригинално бижу!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нов сценарий с телефонни измами от името на "Енерго-Про" 
16:36 / 19.08.2025
Модните тенденции, които ще доминират през есен 2025 г.
16:24 / 19.08.2025
Имат ли отново китайците интерес към наш завод?
16:07 / 19.08.2025
Много хора купуват селски къщи, за да живеят постоянно там
15:58 / 19.08.2025
2025 се превърна в петата най-опустошителна от пожари година за н...
15:55 / 19.08.2025
Премиерът с коментар след преговорите за Украйна във Вашингтон
15:20 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Актуални теми
Убийство в Първомай
България в еврозоната
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: