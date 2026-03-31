Полицията с важна новина за регистрацията на автомобилите
От днес - 31 март 2026 г. МВР започва да прилага разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, изм. ДВ, бр. 64 от 2025 г., в сила от 07.09.2025 г.
По силата на тази разпоредба регистрацията на пътни превозни средства ще бъде прекратявана служебно в случаите на починал собственик , когато собствеността не е променена в шестмесечен срок от датата на настъпване на обстоятелството
