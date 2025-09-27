ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ако не платите тол глобата веднага
Ако служителите ни установят нарушение на място, съставят глоба с фиш. Съгласно последните измененията на ЗДвП, ако водачът не плати на място, се прилага принудителна мярка спрямо него като се сваля номера на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащането на глобата“, поясни ст. инсп. Георги Бучков от Пътна полиция, ОДМВР Благоевград.
От 8 ч. сутринта случаите на водачи, движили се с неплатени глоби са 13. Те са спрени и глобите са им връчени на място. По-характерен е случаят на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лв, които той ще плати по банков път, допълни ст. инспектор Бучков. "Ако се установи нарушение на водача на място, се съставя глоба с фиш. Ако не бъде платена, се свалят номерата и се отнема свидетелството за регистрацията до плащането й, обобщи ст. инспекторът от ОДМВР-Благоевград.
Действията на Пътна полиция са стъпка към по-голяма събираемост на средствата от глоби, наложени на автомобили с чуждестранна регистрация. Прилагането на мерките ще продължи с участието на служителите и от други структури на МВР.
