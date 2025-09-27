Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Полицията сваля номера и отнема свидетелството за регистрация, ако не платите тол глобата веднага
Автор: Лора Димитрова 17:27Коментари (0)24
©
В рамките на процедура по синхронизация на автоматизираните системи на националното ТОЛ управление и МВР днес в района на Кулата и други ГКПП бе предприета специализирана операция на Пътна полиция. "След като системите на ТОЛ управлението засекат товарни автомобили основно с чужда регистрация, които се движат с невръчени/неплатени глоби, те биват спирани, на водачите се дава възможност за плащане на глобите през ПОС терминал на място или се разяснява как да бъдат платени по банков път.

Ако служителите ни установят нарушение на място, съставят глоба с фиш. Съгласно последните измененията на ЗДвП, ако водачът не плати на място, се прилага принудителна мярка спрямо него като се сваля номера на автомобила и се отнема свидетелството за регистрация до заплащането на глобата“, поясни ст. инсп. Георги Бучков от Пътна полиция, ОДМВР Благоевград.

От 8 ч. сутринта случаите на водачи, движили се с неплатени глоби са 13. Те са спрени и глобите са им връчени на място. По-характерен е случаят на румънски шофьор с 26 невръчени глоби на обща стойност 3960 лв, които той ще плати по банков път, допълни ст. инспектор Бучков. "Ако се установи нарушение на водача на място, се съставя глоба с фиш. Ако не бъде платена, се свалят номерата и се отнема свидетелството за регистрацията до плащането й, обобщи ст. инспекторът от ОДМВР-Благоевград.

Действията на Пътна полиция са стъпка към по-голяма събираемост на средствата от глоби, наложени на автомобили с чуждестранна регистрация. Прилагането на мерките ще продължи с участието на служителите и от други структури на МВР.



Още по темата: общо новини по темата: 11
22.09.2025 »
06.09.2025 »
05.09.2025 »
08.08.2025 »
06.08.2025 »
05.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Томислав Дончев: Омразата се превърна в основна съединителна тъка...
13:03 / 27.09.2025
Проф. Георги Близнашки: Буря в чаша вода
13:04 / 27.09.2025
Все по-често жертви на телефонни измами стават млади и образовани...
12:15 / 27.09.2025
Бойко Борисов: Пускам министрите на мероприятията на Радев, но те...
12:15 / 27.09.2025
Константин се извини за видеото с Емрах: Не сме превишили скорост...
12:15 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Изграждането на АМ "Тракия"
Кабинетът "Желязков"
Национален отбор на България по волейбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: