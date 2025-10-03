ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Политолог: Ако управляващото мнозинство не се самовзриви отвътре, не може да се очаква вот на недоверие да свали кабинета
Той отбеляза, че още от началото на сегашното управление държавният глава се е позиционирал като основен опозиционен фронт на управляващото мнозинство. Това е продиктувано отчасти и от фрагментацията на опозицията.
"Тя все по-трудно успява да намери най-малко общо кратно помежду си. Едното лице на опозицията е антикорупционно, проевропейско, а другото е по-скоро по-източно. Тук няма как да се намери поле за общи действия. Това също дава сила на президента, имайки комфорта на институцията и своята позиция да критикува все по-общо управляващото мнозинство“, коментира Илиев.
По думите му пряката намеса на мнозинството и опитът да се изземат все повече правомощия на държавния глава и по отношение на назначаването на специални служби показва все по-повишаващото се самочувствие на властта. "Малко или много такъв тип действия нарушават баланса на властите“, допълни Илиев.
Натрупването на проблеми от обществен и социален характер, съчетано с прекаленото самочувствие на управлението, според него може да доведе до ескалиране на общественото недоволство.
"Усеща се натрупаното напрежение по обществената и по социалната ос и няма как да не очакваме буквално една малка искра скоро да доведе до сравнения със Сърбия и Румъния, например“, прогнозира политологът.
Ако управляващото мнозинство не се самовзриви отвътре, не може да се очаква вот на недоверие да свали кабинета, смята той.
"Още повече, че виждаме все по-променящите се баланси на силите вътре в самото управляващо мнозинство. Наблюдавам някакво напрегнато безвремие, тъй като самата крехкост на властта, погледнато от външна страна, се осъзнава от всички, освен от самата власт.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 605
|предишна страница [ 1/101 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Митов: Спасени са много хора, няма българи в неизвестност!
19:44 / 03.10.2025
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България
20:12 / 03.10.2025
Добра новина, времето се оправя!
18:17 / 03.10.2025
Ето какво откриха поморийски полицаи у мъж от Дъбник
17:36 / 03.10.2025
МВнР: Задържаният в Израел българин Васил Димитров е добре
17:19 / 03.10.2025
Томислав Дончев с голяма новина за парите по ПВУ - България получ...
16:57 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета