Политолог: Предсрочни избори биха дали сериозно предимство на президента Радев, ако реши да създаде собствен политически проект
Автор: Екип Burgas24.bg 08:43Коментари (0)5
© NOVA
Политологът от "Тренд“ Димитър Ганев смята, че евентуални предсрочни парламентарни избори биха дали сериозно предимство на президента Румен Радев, ако реши да създаде собствен политически проект. Според него именно този сценарий би поставил държавния глава в най-благоприятна ситуация да канализира високите нива на обществено доверие към институцията.

"Едно е да атакуваш парламентарни избори от позицията на действащ президент, друго е да чакаш края на мандата си и тогава да създадеш партия“, подчерта Ганев. По думите му при редовен вот Радев би се изправил пред далеч по-трудна задача, особено на местни избори, където традиционно утвърдените структури на ГЕРБ и ДПС имат сериозно предимство.

В същото време последното изследване на "Тренд“ отчита ерозия на доверието в правителството, но без драматични сривове. ГЕРБ-СДС запазва стабилни позиции с 26,4% и първа сила в политическия спектър. "Ерозията идва не от техните симпатизанти, а от периферията и отчасти от партньорите им в управлението“, уточни политологът пред NOVA.

Голямото напрежение в обществото остава свързано с високите цени и инфлацията, които за година и половина са неизменно проблем №1 според анкетираните. "Това натрупва протестен потенциал, който рано или късно ще се излее – или на улицата, или в урните“, смята Ганев.

Според него твърдите ядра са тези, които в момента държат основните партии, включително ГЕРБ, като именно затова не се наблюдават резки промени в картината. Любопитна динамика обаче се отчита при ДПС – "ДПС – Ново начало“ печели подкрепа основно за сметка на АПС, което показва ясна пренасоченост на електората.

В заключение Ганев отбеляза, че евентуална партия на Радев би имала потенциал, тъй като президентът е сред най-одобряваните фигури в политиката. "Дали ще стане първа сила зависи от времето и условията, при които ще се яви. Но ако има предсрочни избори – тогава ще бъде в най-силна позиция“, заяви политологът.



