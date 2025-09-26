ЗАРЕЖДАНЕ...
|Политолог: Предсрочни избори биха дали сериозно предимство на президента Радев, ако реши да създаде собствен политически проект
"Едно е да атакуваш парламентарни избори от позицията на действащ президент, друго е да чакаш края на мандата си и тогава да създадеш партия“, подчерта Ганев. По думите му при редовен вот Радев би се изправил пред далеч по-трудна задача, особено на местни избори, където традиционно утвърдените структури на ГЕРБ и ДПС имат сериозно предимство.
В същото време последното изследване на "Тренд“ отчита ерозия на доверието в правителството, но без драматични сривове. ГЕРБ-СДС запазва стабилни позиции с 26,4% и първа сила в политическия спектър. "Ерозията идва не от техните симпатизанти, а от периферията и отчасти от партньорите им в управлението“, уточни политологът пред NOVA.
Голямото напрежение в обществото остава свързано с високите цени и инфлацията, които за година и половина са неизменно проблем №1 според анкетираните. "Това натрупва протестен потенциал, който рано или късно ще се излее – или на улицата, или в урните“, смята Ганев.
Според него твърдите ядра са тези, които в момента държат основните партии, включително ГЕРБ, като именно затова не се наблюдават резки промени в картината. Любопитна динамика обаче се отчита при ДПС – "ДПС – Ново начало“ печели подкрепа основно за сметка на АПС, което показва ясна пренасоченост на електората.
В заключение Ганев отбеляза, че евентуална партия на Радев би имала потенциал, тъй като президентът е сред най-одобряваните фигури в политиката. "Дали ще стане първа сила зависи от времето и условията, при които ще се яви. Но ако има предсрочни избори – тогава ще бъде в най-силна позиция“, заяви политологът.
