Политолог: Протестът не е заради бюджета, а заради ставащото през последните години
© Булфото
По думите му това не е протест на отделни партии, а на широк спектър недоволни граждани. "Това е протест на всички гневни срещу случващото се в управлението, коалицията, дори в опозицията. Не е протест заради бюджета, а заради ставащото през последните години", посочи той пред NOVA NEWS.
Според Киряков на площада са били видими симпатизанти както на десни формации, така и на "Възраждане" и привърженици на президента. Въпреки това той сподели,че не вижда потенциал за устойчив антиправителствен фронт. "Всеки ще се опита да намери себе си в този протест, но той не принадлежи на партиите. Това не е структурата на бъдещо управляващо мнозинство", заяви политологът.
Той описа ситуацията като по-различна, но с натрупано напрежение. "В предишни протести нямаше този заряд. Сега управляващите са достигнали някакъв предел. Хората имат по-голяма готовност да изразят гнева си", съобщи Киряков.
Политологът уточни, че бюджетът не е оттеглен, а временно замразен, което отваря възможност за нови разговори с работодатели и синдикати. Според него обаче коренът на проблема е по-дълбок. "Необходима е реформа в институции като МВР. Увеличения от над 50% са неприемливи, когато други сектори също имат нужда", сподели той.
Той коментира и думите на Бойко Борисов: "След малко премиерът ще каже какво съм решил“. "Това е част от наратива му, че той държи лостовете на властта. И по всичко личи, че участието му в управлението остава ключово", добави Киряков.
За финал политологът заяви, че последните седмици показват една тревожна тенденция. "Политиците спестяват истината на обществото, но загубиха още малко доверие", заключи той.
Още по темата
/
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
14:44
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
14:43
Хампарцумян за бюджета: Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели
28.11
Още от категорията
/
България отмени казармата, но тя започва да се завръща под различна форма в други страни от ЕС
28.11
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понесе отговорността за неговите изказвания
27.11
Лекар: От студентските ми години в операционни и кафенета около болници се влиза с едни и същи чехли, маските се носят под носа, а в отделенията цари съмнителна хигиена
27.11
Очакванията на поколението Алфа: Без ежедневно пътуване до работа, роботите и ИИ да са ежедневие, а имейлите – реликва
27.11
Проучване: 74,8% от участвалите одобряват да се забрани на лица под 15 годишна възраст да използват социални мрежи
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.