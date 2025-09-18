ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Политолог за ПП: Още един път показаха на целия български народ, че и по този начин нищо няма да постигнат
"Доста е плашещо, защото е проявена много голяма агресия. Словесна агресия, която има за цел да излезе извън политическото. Репликите бяха свързани с персонални и лични въпроси. Ако това е тонът между политиците, то във всички случаи не е в полза на гражданите. И това е целия проблем в този вот на недоверие. Въобще няма разговор по темите на вота, а има разговор от типа "Ти си такъв, ти си онакъв", обясни Лозанов.
Проф. Стефанова подкрепи мнението му и определи полемиката между двамата политици като скандална.
"Нищо друго няма да се случи в днешния парламентарен ден, освен каквито и въпроси да се обсъждат, агресията да продължи", допълни тя. И коментира, че не вижда смисъл от акцията на ПП, които по-рано блокираха входовете на служебния паркинг на НС.
"Партията показа, че е безсилна и няма по какъв друг начин да реализира това, което според нея е справедливото и правилното. Ако това е вярно, е много жалко. Защото само безсилието може да те доведе до тази идея да блокираш паркинг на автомобили на Пеевски и Борисов. И без това от сутрин до вечер само за тях говорят. Сега още един път показаха на целия български народ, че всъщност и по този начин нищо няма да постигнат от своите цели", смята професорът.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 57 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:39 / 18.09.2025
Пеевски: Какво искаш, Асене?!
10:18 / 18.09.2025
Икономист: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на з...
10:22 / 18.09.2025
Остри реплики между Асен Василев и Делян Пеевски пред парламента
09:55 / 18.09.2025
Кирил Петков: Днес Пеевски трябваше да ходи пеша!
09:53 / 18.09.2025
Експерт за еврото: Този мач вече сме го играли през 1999 г.
09:40 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета