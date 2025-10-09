ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Политолог за предложението на ИТН: Всичко това може да се интерпретира като опит да се наложи строга цензура
"Когато говорим за личен живот, големият въпрос е кое е личен живот за един политик и кое е публично. Ако той наруши някакви частноправни норми, това в никакъв случай не е личен живот. Личен живот на един политик дори не е изневярата", допълни политологът.
Коларова отбеляза, че фактите от личния живот и не винаги са минус. "Говорим за разликата между частно лице - гражданин и политик", уточни тя.
"Искам да попитам ИТН да си дадат сметка какво би се случило, ако този закон действаше и се прилагаше спрямо "Шоуто на Слави" и спрямо предишните телевизионни формати, в които Слави Трифонов участваше. Аз не мисля, че те са спазвали такива норми", категорична е Коларова.
Сещам се какво направи екипът на "Шоуто на Слави" с Надежда Михайлова. Беше изключително недопустимо и арогантно. Искам тези политици да си дадат сметка каква е следата им в българската публичност и от какви позиции предлагат този закон", добави тя.
"Предлагат се такъв тип радикални и неприемливи законопроекти, защото е пределно ясно, че те могат да бъдат прокарани. Това е вид заплаха. Надявам се, че това е публична закана, а не реално законодателно намерение", завърши Румяна Коларова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1216
|предишна страница [ 1/203 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
За пръв път български финансов министър ще участва в заседание на...
20:40 / 09.10.2025
Oткриха труп в коритото на Горнобанска река
20:39 / 09.10.2025
Изготвят се карти на районите със значителен риск от наводнения
20:38 / 09.10.2025
Въвеждат в експлоатация три нови локомотива Siemens Smartron
20:37 / 09.10.2025
Повече почивни дни за Нова година
20:37 / 09.10.2025
Адско задръстване и в двете посоки на АМ "Тракия"!
17:22 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета