Седмица след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро можем да кажем със сигурност, че това не е класическа военна операция, а подготвена сделка. Това каза в интервю запоекспертът по национална и международна сигурност полк. Славчо Велков."Актът по отстраняване на Мадуро от власт беше само едно действие, което да легитимира и завърши тази сделка. Предварително обявената цел – неговото отстраняване и завеждането му в САЩ, както го наричаха – "пленяване“, е само претекст. Истинската цел не е наркотероризмът, не са наркокартелите, не са действията на президента с наркотерористични организации, а петролът на Венецуела. И на практика така и се оказа. Сега виждаме, че много бързо Съединените щати започнаха да придобиват онова, към което се стремят, включително над един милион барела петрол, които отиват в САЩ, а приходите от това ще бъдат главно за тях. Така че вече няма съмнение, че операцията, определена като "брилянтна“, беше проведена така, че да няма ефективно противодействие – дори президентът Мадуро не можа да стигне до защитения си бункер. Всичко това се дължеше на решителната помощ на вътрешен кръг около него. Твърде вероятно е – вече специалистите и глобалните медии го коментират – че това се е случило с активното участие на сегашния вицепрезидент Делси Родригес. Така че сме свидетели на "разпределяне на зони на влияние“ в глобалното пространство. И както Урсула фон дер Лайен нарече действията на президента Тръмп – "право на силата“, можем да кажем, че това е точно така. Но за да налагаш правото на силата, трябва да имаш сила. А без съмнение САЩ я имат. Независимо от факта, че Американският сенат, макар и само по отношение на Венецуела и с участие на републиканци, предприе мерки и почти успя да ограничи повторна военна операция на американската армия във Венецуела“, обясни полк. Велков."Този модел многократно е повтарян в историята. Това, което заяви президентът Тръмп в предупреждението си, не се отнасяше единствено до Гренландия. Нямаше такъв тесен подтекст, но с намека си за Гренландия той заплаши и Колумбия, Мексико и Куба, че по същия начин може да се случи и с тях, ако "не вървят по пътя, който им е посочен“, добави експертът."Що се отнася до Гренландия – нещата там вече активно се коментират от всички държави в света. Може да се каже, че вече има, макар и неофициално, позиция на Европейския съюз по въпроса. Вероятно това, което е заявил президентът Тръмп – тази "крушка“ – ще има опашка. Друг е въпросът как Тръмп и правителството му ще се стремят да придобият Гренландия, защото без съмнение тя е от огромно значение за САЩ – както за арктическата сигурност, така и за противодействие на други велики сили в региона, като Русия и Китай. Дали това ще стане чрез военна операция, която би предизвикала непредвидими последици, включително за единството на НАТО и ЕС – защото Гренландия е част от НАТО – е под въпрос. По-вероятно е Тръмп – вече чрез държавния секретар – да се стреми към друг вариант, чрез закупуване или обезщетяване, като се има предвид, че местното население има силно развити движения за независимост и може да приеме предложените условия. Така светът се прекроява – в това няма нищо необичайно. Страшното е, че се прекроява със сила“, добави Велков.