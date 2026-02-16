Полк. Вилис Цуров: Много често патриотизмът се бърка с национализма
Темата за патриотизма винаги е вълнувала хората и ние я избрахме точно в този момент, като виждаме, че в страната има едно неустойчиво равновесие между отделните политически сили и между отделните обещания. Това от своя страна крие много опасности - в коя посока ще тръгне България след предсрочните парламентарни избори. Това каза председателят на съюза полковник Вилис Цуров в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.
В лекцията ще участва и проф. Александър Кьосев. Полк. Цуров обясни, че след това ще има отворена дискусия, в която всеки ще може да изкаже мнението си. "Поканили сме студенти от БАН и от Софийския университет, които да разгледат тази тема и да анализират какво е влиянието на патриотизма за развитието на страната", допълни той.
Според него често патриотизмът се бърка с национализма, който представлява тесни национални интереси. "Докато патриотизма включва и международни интереси, в които България има полза от тях. От друга гледна точка патриотизма може да се разглежда и като характер на човешкия организъм и характер на общността", подчерта гостът.
