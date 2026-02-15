Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
©
Превалутирането на стойността им става, като сумата в левове се раздели на официалния валутен курс 1,95583 и се закръгли до втория знак след десетичната запетая на базата на третия.
Прилага се познатото математическо правило - ако третият знак е пет и над 5, вторият знак се увеличава с една единица, ако трeтият знак след десетичната запетая е под пет, вторият остава непроменен.
Ваучерите за храна, които са били в продажба на територията на страната преди датата на въвеждане на еврото в Република България и на които стойностите са изразени в левове, също може да бъдат използвани.
Това е валидно и за пощенските марки, които са били в обращение до 31 декември 2025 г. Същото се отнася за други ценни книжа на приносител и компенсаторни инструменти - компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
Персонализираните превозни документи, книги, учебници, учебни помагала и други печатни произведения, включително познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания, както и тютюневи изделия с отпечатани цени в левове също са валидни и в обращение до изчерпване срока им на валидност и на количествата на пазара.
Още по темата
/
Управителят на Централната банка на Гърция: Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
14.02
Експерт: В менюто беше написано, че цената подлежи на 10% допълнителен сервиз, но по начин, по който не е видно за потребителя
14.02
С нарастването на доходите цените в сектора на услугите имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
13.02
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
11.02
Още от категорията
/
Хиляди българи работят само пет и половина часа седмично, за да получат достъп до социални помощи в Германия
13:03
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
09:18
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал момченцата да са до 17-18 години
14.02
Старши експерт в Антикорупционния фонд: Едва ли в случая "Петрохан" ще се стигне до пълното разплитане на историята
14.02
Почина Никол Караджова
13.02
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.