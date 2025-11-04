Попариха ни с нова цена на личните карти от догодина
Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност. Заявления могат да се подават в сектор Български документи за самоличност във всяко районно управление на територията на съответната област чрез обикновена услуга.
Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg.
Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и/или паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.
Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта.
При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 50 (петдесет) до 250 (двеста и петдесет) лева, съобщава БНТ.
Край на циганското лято!
Sion
преди 53 мин.
Толкова големи кражби не е имало от 1989 г. Хазната е празна. Всичко се вдига за да се скрият кражбите. Тези документи трябва да струват 2-5 лв - цената на пластиката и това е. Ама нали имаме 500 000 паразита дето само цоцат как да стане.
