Мнозина се събраха в "Триъгълника на властта", предаде репортер на. Демонстрацията е организирана от ПП-ДБ и е реакция на обрата с бюджета Народното събрание.Тогава първо беше отново внесен проектът, който предизвика недоволството и оставката на кабинета, а след това беше отхвърлен.Протестиращите обявиха, че искат съдебна реформа и борба с корупцията и машинно гласуване.Очаква се към 19 часа към демонстрацията да се присъединят и протестиращите срещу Сарафов пред Съдебната палата.