Пореден случай на фалшификация: Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранителен магазин
©
49-годишният мъж е намерил хартиен отрязък, наподобяващ банкнота от 200 евро в търговския обект в град Завет. При отчитане на оборота той е установил, че е бил заблуден от клиент с отрязък без защитни елементи и с надпис "Невалиден“ от двете страни, изписан на английски и турски език.
Сигналът в полицията е подаден около 21.30 часа на 9 януари от 48-годишната управителка на търговския обект.
По случая е започната проверка по чл.209, ал.1 от НК.
Още по темата
/
Шефът на НАП: Има известни неудобства при пазаруването с евро, закръглят цените с 6,7 или 10 евроцента
12:51
Карадимов: Противно на всякакви апокалиптични прогнози, които битуваха, първите дни на еврото минават изключително плавно
10.01
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на еврото в България ще бъде възходът на популизма
09.01
В истинските пари има изтъняване на хартията и водният знак преминава по-лесно, а при фалшивите е нарисуван
09.01
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
09.01
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин
09.01
Още от категорията
/
Издирват тази жена
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.