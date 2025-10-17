ЗАРЕЖДАНЕ...
Поредно заседание по делото "Сияна"
© Булфото
Междувременно бащата на загиналото момиче Николай Попов обвини едно от вещите лица в конфликт на интереси заради познанството му с адвоката на подсъдимия шофьор – Явор Нотев.
"Явор Нотев се хвали колко обучения е провел с Красимир Карапетков. По този начин се решават десетки дела и съдби. Ще поискам от министъра на правосъдието да проверка на всички дела, по които тези двамата са се явявали като адвокат и вещо лице. За съжаление, системата работи така. Манипулират се експертизи. Ще искаме отвод на вещото лице“, обясни Попов, цитиран от bTV.
"Не ме занимавайте с глупости. Нямам никакви лични отношения и ми е обидно да отговарям на подобни въпроси. Имам отношения с много магистрати и експерти, имам много познати“, отговори Нотев.
На 17 октомври беше разпитан един от собствениците на транспортната фирма, наела шофьора, причинил катастрофата. Той представи документи и снимки за товара на камиона – ролки хартия. Категоричен е, че камионът не е бил претоварен, а товарът е бил разпределен правилно.
Защитата пък представи документи от АПИ, според които камионът е тежал с 1,5 тона повече. Заседанието продължава с разпит на вещи лица.
