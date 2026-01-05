Сподели close
Поредно земетресение е регистрирано на територията на България от началото на 2026 г. 

Трусът е от 19:23 в понеделник и е на около 7 км от град Сандански. Магнитудът е бил 2,1 по Скалата на Рихтер, а дълбочината му е 10 км. Данните са на НИГГГ към БАН.

Точно час по-късно - в 20:22 е регистриран още един трус в региона, но на територията на Република Северна Македония, на около 20 км от границата с България, в близост до Струмица. Неговата сила е 2,5 по скалата на Рихтер. 

Припомняме, че две земетресения разлюляха страната ни на 2 януари, и двете в близост до Благоевград. Тогава силата им беше доста по-висока - 3,7 и 3,3.