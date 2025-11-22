Порой буквално удави Благоевградско – над 90 литра на квадрат и десетки сигнали
© NOVA
В Разлог река Язо преля и наводни централни улици. В събота сутрин обаче тя отново е в коритото си и няма опасност за гражданите и техните домове.
В петричкото село Рупите ситуацията започва да се нормализира. Дъждовете почти навсякъде в Благоевградска област спряха. Няма пострадали хора. Но на места инфраструктурата се нуждае от ремонт. Реките повишиха нивата си застрашително. Но там, където преляха -не причиниха сериозни щети.
"Беше много силен дъждът. И на етапи – вали, спре, вали, спре. Беше страшно - с гръмотевици и светкавици", разказа пред NOVA жена от града.
В много къщи в селата в Петричко водата е заляла приземните етажи и мазета.
В село Старчево щетите са основно по инфраструктурата. "Придойде и дерето. Имаме зона за отдих с една много стара чешма, на която може би около 1 метър затлачване се е получило. Но ще се стремим да я изчистим", заяви Георги Кузманов, кмет на село Старчево.
В село Рупите обилният дъжд причини наводнения в дворове. Улиците са потънали в кал. През целия ден багер разчистваше пътя между Старчево и Първомай.
На много места придошли дерета довлякоха кал по асфалта. В Разлог река Язо излезе от коритото си в късните часове в петък.
"Беше малко излязла в частта на мостовете. Но тя е с плитък канал и там просто няма как да направим нещо в момента по този въпрос. Тя беше почистена", заяви Красимир Герчев, кмет на Разлог.
Придошли са водите и на река Глазне в Банско. Засега обаче опасност от преливане няма.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
21.11
Бургас е предупреден
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.