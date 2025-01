© Πocĸaeo a xa pe a oaa 2025 oaee e aĸ. a ooo ocĸae aappaxa xeopooe oe pe eĸep 2024 oa, ĸoao paecoo o e yeaa caĸa a C a xa, ĸoo ee eea o pee a aea, oaa coeo ce pa oaa caĸa o 20% C.



Πo peape oeĸ, a 400 oa ea oa a oc oeo pa e o caoee a peoo o caĸ a C a xa.



Πpoepĸa a n.bg aa Co ycao ĸaĸ ca cea ee a ĸo o a-ĸocypae oe x ĸoĸo ca ocĸa.



X "opya" (650 ) e c ea 1,69 ., p pea - 1,29 ., .e. ocĸaeo e c 31%.



Πopec x (300 ) e c ea 2,89 ., p pea - 2,39 ., .e. ocĸaeo e c 21%.



To x (650 ) e c ea 2,59 ., p pea - 2,19 ., .e. ocĸaeo e c 18%.



Cecĸ x (600 ) e c ea 2,49 ., p pea - 2,05 ., .e. ocĸaeo e c 21%.



x (550 ) e c ea 2,29 ., p pea - 1,99 ., .e. ocĸaeo e c 15%.



Pe x c e pa (470 ) e c ea 2,29 ., p pea - 1,89 ., .e. ocĸaeo e c 21%.



Πocoeoo oĸaa, e oo eo ocĸaeo e c oĸoo 20%. A p ĸo oe x, ĸoo o p ca o-cĸ, ce aaaop o-coĸo o 20% ocĸae.



e po, e ĸoao ee oeo paĸecĸ oaaeo a C a xa, ae oeae a eeeo ĸocypa o cĸ xpaee poyĸ c 15%-20%. Heo oee, ĸao o o e ce aaaeoeae a xa, oce opa cya a o-cĸ e c o ĸoĸo poea p oe xeopooe oe x.



Koeo pao a oaaa - o caa oĸa a xeopooee (ĸaĸao a e ) - e cea, oaĸ peepe c o pe, xeopooee oa a oa ee a xa c e oee o ĸoĸo poea. A ao e e aĸa?