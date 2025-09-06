Постоянен арест и за четиримата обвиняеми за побоя над шефа на МВР в Русе

© NOVA Съдът задържа под стража и четвъртия обвинен по случая Кирил Гочев. С това по искане на Окръжна прокуратура – Русе са взети мерки за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на всеки от четиримата обвиняеми за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган - директора на Областната дирукция на МВР-Русе.



Припомняме, че днес и четиримата младежи, задържани за побоя над шефа на полицията в града. Ст. комисар Николай Кожухаров се изправиха пред съда в Русе.



Съдът е приел аргументите на прокуратурата, че въпреки началния етап на разследването, доказателствата са достатъчно ясни и категорични и от тях може да се направи обосновано предположение за авторството на извършителите и тяхната изключителна висока обществена опасност, поради което е уважил искането и е определил постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо всеки от обвиняемите.



По неофициална информация ст. комисар Кожухаров все още е в болница, в изключително тежко, но стабилно състояние. От прокуратурата съобщават, че престъплението се отличава с изключителен цинизъм и дързост.



В.И.- на 19 години, К.Г. - на 18 години, Ж.К. – на 18 години и С.А. – на 15 години са привлечени в качеството на обвиняеми за престъплението по чл. 325, ал. 2, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 НК - хулиганство, извършено при условията на съизвършителство, което се изразява в непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - предизвикателно, дръзко и арогантно на публично място са псували и обиждали лицата, които са се опитали да спрат действията им - директорът на ОД на МВР – гр. Русе и негов съсед – Г.Д. – на 36 години, като безпричинно са им нанесли множество удари по крайниците и тялото.



Обвиняемите Ж.К. и С.А. са привлечени като обвиняеми и за престъплението по чл. 131, ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 т. 12 вр. чл. 128, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК - причиняване на тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето на комисара, което е опасно за живота му. Побоят е нанесен от извършителите с ясното съзнание, че пострадалият е действал като полицейски орган, тъй като с цел да прекрати побоя над Г.Д. пострадалият се е представил като полицай - Директор на ОД на МВР – гр. Русе.



Определенията на ОС – Русе, с които по отношение на четиримата обвиняеми са взети най-тежките мерки за неотклонение, подлежат на обжалване пред Апелативен съд – В. Търново. Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.