Конкурсът "Изборът на потребителя" е най-прякото и безпристрастно мерило за качеството на храните в рамките на Международната специализирана изложба ФУДТЕХ. Тази година над 35 000 посетители дегустираха повече от 120 продукта в Града на деликатесите. С гласа си те определиха победителите – 36 от тях с максимален резултат.Зала "Европа“ едва побра емоцията на хората, които стоят зад тези вкусове. Те са предимно млади фермери и занаятчии, поели по пътя на чистото производство и смелите рецепти. За някои това беше дебют на голям форум, но признанието на потребителите в конкурса се превърна в най-силния стимул да продължат. Общото послание от сцената беше благодарност – за организацията, за възможността да срещнат своята публика и за честната оценка.Консервираните храни – територия на гурме въображениетоСред отличените за оригинални решения изпъкнаха "Балкания“ ООД с диплом за разядка тип лютеница със земна ябълка "Гурмезница“, както и "BT Juice“ ЕООД с плакет и диплом за "Пюрал фурми с лимон“. В тази категория потребителите присъдиха плакет на Бобената майо на "Начало БГ Корпорейшън“ ЕООД, лозовите сърми "Акпънар“ на "Плюс Фууд“ ООД, шипковият мармалад със сок от фурми на "Балевски и Киров“ ООД и пестото с трюфел на "Трюфел Кинг“.Млечните продукти – силата на класиката и смелите комбинации"Най-оспорвана категория“, подчерта доц. Таня Иванова от УХТ в Пловдив, под чието ръководство студентските екипи обработваха анкетите в конкурса. Потребителите показаха любов към класиката на фермерските мандри, но и любопитство към новото от малките семейни производства. С грамоти бяха отличени овчето мляко на "Златна ферма“, кравето сирене на ферма "Правище“ ООД, киселото мляко "Бачо Илия“ на "Милки Лукс“ ЕООД и крема сиренето "Дон Чепеларе“ на "Хранинвест“ ЕООД.С плакет за кисело мляко с каймак "Джерсей“ беше отличена ферма "Ваневи“ ЕООД, а ферма "Правище“ получи плакет и за новия си продукт – гюбек с мащерка и шарена сол.Сред носителите на плакети се наредиха още: "Милки Лукс“ ЕООД за бяло саламурено сирене "Бачо Илия“, "Графини“ ЕООД за прясно сирене "Шампион 96“, "Лактима“ ЕАД за плодови млека, "Мони-ЕН 04“ ЕООД за кашкавал с шафран, "Ферма Георгиеви“ ЕООД за краве масло с трюфел, Боровица“ ЕООД за моцарела, "Недко Недков – Овчарово“ ЕООД за безлактозно мляко "Добротица“, "Еко продукт Мегия“ ЕООД за кашкавал с трюфел, "Сакар Екстра Милк“ ООД за масло, "Хранинвест“ ЕООД за бяло саламурено сирене "Мандра Киселово“, "Милкком“ ООД за крема сирене с провансалски подправки, фермерската мандра "Умма“ ООД – с. Строево за кашкавал "Кеффа“ и ферма Бачково за биволски кашкавал.Месните деликатеси – традиция с нов прочитТук оценките бяха изключително близки и очертаха вкусовата карта на българските мезета, както познати, така и в гурме интерпретации. Грамоти получиха телешката луканка на ферма Бачково и домашният пастет "Добротица“ на "Недко Недков – Овчарово“ ЕООД. Най-високите отличия – плакети, грабнаха: телешката пастърма "Мезета Трухчевата къща“ на "Вълчовци“ ЕООД, свинския джолан на "Аттеса 13“ ЕООД, суджука с трюфел "Тракиец“ на "Ферма Георгиеви“ ЕООД, чоризо "Гурмезница“ на "Балкания“ ООД, бабек "Биляна“ на "Биляна Мес“ ЕООД, телешкия суджук на "Елена Еко Мес“ и агнешкия суджук на "Златна ферма“.Чистият етикет печели довериетоКатегорията на ядките и сушените плодове показа ясна тенденция – търсят се продукти без консерванти и хидрогенирани мазнини. Потребителският вот присъди грамота за бадемов тахан – Био ядки Ники, и плакети за бадемово масло – "Валнутс“ ЕООД и за специална селекция сусамови тахани – "Дюсена“ ООД.При напитките грамота получи сокът от ряпа "Акпънар“ на "Плюс Фууд“ ООД, а плакети – "Истър Еко Консулт“ АД за жив сок, "Крайчи БГ“ ООД за бира "Свияни рицар“ и "Семеле“ ООД за сок ябълка и вишна.Хляб, сладкарство и иновативни продуктиОт вафли и шоколад с шамфъстък до чипс от манатарки, джинджифилов еликсир с мед, здравословни закуски и колаген на прах – последната категория показа колко бързо се развива сегментът на функционалните и иновативни храни. Грамоти получиха вафла "Ропотамо“ на The Boryarka Delights и комбинацията шамфъстък с бял шоколад на "Тоскани Чоколато България“ ООД.В категорията за иновативен вкус грамоти получиха чипсът от манатарки на "Крайчи БГ“ ООД и джинджифиловият елексир на “BT Juice" ЕООД. С плакет бяха отличени: JUST YAM – здравословна закуска на Food Consulting Ltd, маслото от черни маслини в зехтин на "Бонев“ ООД, колагенът на прах на "Хелти Фуудс енд Дринкс“ ООД и био ореховото олио на Био ядки Ники.Виното – новият акцент в "Изборът на потребителя 2026“За първи път в конкурса се включиха и вина, а потребителският вот ясно очерта фаворитите. При червените грамоти получиха "Вино за императори“ – Мерло с екстракт от нар на Винарски съюз Нисово и Каберне совиньон на Козя грамада и Видолови, а плакетът отиде при Малбек на Винарска изба "Ноя“ ЕООД.В категорията бели вина с грамоти бяха отличени Врачански мискет на "Сарандиев“ и Совиньон блан на Винарска изба "Даниелс Плейн“, а най-високото отличие – плакет – получи "Врачанска теменуга“ сив етикет на "Врачанска теменуга“ ЕООД. При розетата грамоти заслужиха Гъмза на Винарска изба "Ново село“ и Dream Rosé – Мерло и Марселан на "Сарандиев“, а плакетът отново беше за розе Гъмза на Винарска изба "Ново село“. В групата на плодовите вина безапелационен фаворит с плакет стана "Каберне малина“ на Винарски съюз Нисово.Младата енергия – най-голямата наградаВ края на церемонията проф. д-р Иван Соколов подчерта, че най-голямата радост е да се види ентусиазмът на младите производители. " Вие тепърва прохождате или продължавате семейния бизнес. Именно вие придават новия облик на българската хранителна индустрия“, каза главният директор на Международен панаир Пловдив.Конкурсът "Изборът на потребителя“ още веднъж доказа, че най-точният критерий за успех е вкусът, разпознат от хората. А създаденото партньорство между производители, потребители и организатори вече гледа към следващото издание – с обещание за още по-смели идеи и още по-вдъхновяващи продукти на ФУДТЕХ 2027.