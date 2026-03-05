Потрес: Шинираха счупен крак на дете с картон от кутия за пица
©
След това детето е било изпратено със счупен крак да пътува от Разлог до София без линейка и с шина от картон, пише още Янчев.
Възмутеният чичо задава много въпроси във връзка със случая:
"Питам аз — за какво плащаме здравни осигуровки? За какво плащаме данъци? За какво плащаме хиляди левове всяка година, ако децата ни не могат да получат адекватна медицинска помощ? Каква съвест има лекарят, който изпраща 6-годишно дете със счупен крак да пътува от Разлог до София без линейка? Без стабилна медицинска шина? Без адекватна имобилизация?".
По думите му при подобна травма при неправилно транспортиране може да се стигне до разкъсване на кръвоносни съдове, сухожилия, трайни увреждания, тежки операции и усложнения за цял живот.
Той изказва благодарност на лекарите в Детската травматология в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", благодарение, на които са взети мерки и не се е стигнало до най-страшното.
Още от категорията
/
Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
04.03
Сайтът на НАП се срина
04.03
Адвокат: Бях шокирана, когато разбрах какво следва, и взех решение никога повече да не карам кола на лизинг
02.03
БСП се регистрира в ЦИК за изборите: Партията може да партнира, никога повече няма да е подчинена
02.03
Важно за пенсионерите
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.