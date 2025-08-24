ЗАРЕЖДАНЕ...
|Потушиха пожара в старозагорското село Средец, екипи остават на място
По неофициална информация огънят е пламнал около 2 часа следобед и бързо обхванал стърнища, като се е прехвърлил и върху частни имоти. Изгорял е и покривът на необитаема сграда. На мястото са пристигнали 5 пожарни автомобила.
По информация на полицията екип на Районната противопожарна служба ще остане на място, за да наблюдава мястото на инцидента.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
