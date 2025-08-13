Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Повече математика, български и природни науки, но за сметка на чуждите езици
Автор: Илиана Пенова 13:29Коментари (0)68
©
Повече часове по математика, български език, литература и природни науки, за сметка на по-малко часове по чужди езици в гимназиите. Такива промени предлагат от образователното министерство. Как приемат идеята ученици, учители и родители.

"Часовете по чужди езици в VIII – XII клас при интензивно и разширено изучаване на чужд език са повече от тези по български език и литература и повече отколкото по математика и природни науки, взети заедно. Това изкривяване се получава както от действащите рамкови учебни планове, така и от експанзията на профил "Чужди езици“ и на паралелките с интензивно и разширено изучаване на език", обясняват от МОН.

"Последните две реформи в учебния план бяха именно в тази посока - увеличаване на чуждоезиковата и профилираната подготовка за сметка на общообразователната. В резултат на това днес българските ученици се справят доста по-добре с чуждите езици в сравнение с преди 25 години и много по-лошо с математиката и природните

науки. Влошени, макар и не толкова силно, колкото по математика и природни

науки, са и резултатите по български език и литература. Констатираме по-лошите

резултати както чрез националното външното оценяване, така и чрез PISA", припомнят те.



Още по темата: общо новини по темата: 531
13.08.2025 »
13.08.2025 »
10.08.2025 »
10.08.2025 »
10.08.2025 »
10.08.2025 »
предишна страница [ 1/89 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Криминалисти откриха над тон и половина канабис само за ден
13:21 / 13.08.2025
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по ...
12:50 / 13.08.2025
Брокер сподели за един прост тест, който може да ви спаси при пок...
12:41 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради бонусите за над 2 млн. лева
12:10 / 13.08.2025
Бачев отрече спекулациите, че ще се затварят театри, отпуснаха им...
11:27 / 13.08.2025
Броят на имотните сделки е с 30% по-голям спрямо миналата година
11:14 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
09:31 / 12.08.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Катастрофи в България
Задържаха група за отвличания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: