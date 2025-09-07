ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Повече от 1000 души от 49 държави участват в мащабно учение на НАТО у нас
От днес до 12 септември страната ни ще приеме 20-ото учение на НАТО по управление на извънредни ситуации – BULGARIA 2025, координирано от Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre.
Основната оперативна част ще се състои в Монтана, но стратегическият сегмент с участието на НАТО, ЕС, ООН и партньори ще се проведе именно на територията на летище "Васил Левски“ превръщайки aeропорта в ключова платформа за гражданско-военно сътрудничество.
Повече от 1000 участници от 49 държави, включително оперативни екипи от 21 страни, спасители, учени, доброволци и експерти, ще тренират реакция при сложни кризи: природни бедствия, химически и радиологични инциденти, дезинформация и др.
Учението ще демонстрира как новите технологии променят управлението на кризи и ще повиши съвместимостта между партньорските страни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Откриха в Провадия мистериозна керамична фигура на близо 6500 год...
12:41 / 07.09.2025
Огромно задръстване на "Маказа" посока България
12:23 / 07.09.2025
Последна информация за пребития полицейски шеф в Русе
11:44 / 07.09.2025
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
11:38 / 07.09.2025
Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече оч...
10:30 / 07.09.2025
Празникът на 7 септември, кого почитаме?
09:01 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета