Повече от 1000 са машините, които почистват пътищата из цяла България
Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.
