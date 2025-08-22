Новини
Повече от две години отне на прокуратурата да внесе обвиненителния акт срещу 16-годишен шофьор, заради когото загинаха две деца
Автор: Екип Burgas24.bg 11:11
© Илюстративна снимка
Окръжна прокуратура – Враца внесе в съда обвинителен акт срещу Б.Х. по дело за пътнотранспортно произшествие, при което е била причинена смъртта на две лица и средни телесни повреди на двама пътници.

Вечерта на 15.06.2023 г. 16-годишният Б.Х. бил в дома на чичо си в с. Бутан, община Козлодуй, заедно с приятелска компания.

Към полунощ обвиняемият предложил на групата да се повозят с лекия автомобил на дядо му, въпреки че не притежавал свидетелство за управление на МПС.

Б.Х. заел мястото на водача, единият от приятелите му седнал на предната седалка до него, а останалите петима – на задната. Никой от возещите се в колата, включително и водачът, не били с поставени предпазни колани.

Компанията се возела из селото, минала покрай старата тухларна фабрика, гробищния парк, а от там продължила към асфалтовата база.

Времето било лошо, валял дъжд, пътната настилка била мокра. Обвиняемият управлявал с включени фарове и с висока скорост на движение – 102 км/ч.

На пътя извън селото превозното средство се завъртяло странично и се забило в крайпътно дърво, след което автомобилът спрял.

Двама от пътуващите в него успели да излязат пред прозорците и да подадат сигнал на телефон 112.

Пристигнали служители на РУ на МВР гр. Козлодуй и медицински екипи. Четирима от пътниците били в безпомощно състояние и извадени с помощта на служители от пожарна служба.

На място била констатирана смъртта на 12-годишния Б.С. и 15-годишния Б.Б.

Според заключенията на съдебномедицинските експертизи, причината за фаталния изход са съчетани травми с острите масивни кръвозагуби, довели до състояния несъвместими с живота.

Останалите от возещите се в управлявания от обвиняемия Б.Х. автомобил лица получили различни наранявания.

От изготвената автотехническа експертиза е видно, че причината за произшествието е свързана с действията на водача с органите за управление на МПС. Той се е движел със скорост по-висока от максимално разрешената за съответния пътен участък и не съотносима за движение в зоната на видимост на съответните светлини на фарове в тъмната част на денонощието.

Предстои делото да продължи в съда.








