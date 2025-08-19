ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Повече пари за пенсионерите
Броят на пенсионерите за месец юли е 2 057 397, което е увеличение на годишна база с 11 431 човека (+0,6%).
Пенсиите имат най-голям дял от разходите на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). За първите седем месеца на годината разходите за изплащане на пенсии са в размер на 13,613 млрд. лв., което е 56,5% от плана за годината. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 1,5 млрд. лв., или с 12,4% повече.
Общият размер на извършените разходи от бюджета на държавното обществено осигуряване за периода от януари до юли е 15,358 млрд. лв., което е 56,1% от плана за цялата годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите се увеличават с 1,6 млрд. лв.
Общата сума на отчетените приходи по бюджета на държавното обществено осигуряване към края на месец юли възлиза на 8,54 млрд. лв., което представлява 56,1% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на миналата година приходите нарастват с 1,118 млрд. лв. Оказва се, че увеличението на разходите на държавното обществено осигуряване е с близо 500 млн. лв. по-голямо от нарастването на приходите.
Тъй като събираните приходи от осигуровки не стигат за изплащане на пенсиите, за първите седем месеца на годината трансферът от републиканския бюджет, където влизат приходите от данъци, към бюджета на общественото осигуряване, възлиза на 6,852 млрд. лв.
Следващата по значимост и големина група разходи в бюджета на държавното обществено осигуряване след пенсиите, са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. От януари до юли те са в размер на 1,632 млрд. лв., което е 53,1% от плана за цялата година. Тези разходи са с близо 100 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нов сценарий с телефонни измами от името на "Енерго-Про"
16:36 / 19.08.2025
Модните тенденции, които ще доминират през есен 2025 г.
16:24 / 19.08.2025
Имат ли отново китайците интерес към наш завод?
16:07 / 19.08.2025
Много хора купуват селски къщи, за да живеят постоянно там
15:58 / 19.08.2025
2025 се превърна в петата най-опустошителна от пожари година за н...
15:55 / 19.08.2025
Премиерът с коментар след преговорите за Украйна във Вашингтон
15:20 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета