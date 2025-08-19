Повече пари за пенсионерите

© Размерът на изплащаните пенсии заедно с всички добавки към тях нарасна средно с над 80 лв. за година, показват данни на НОИ. Средният месечен размер на изплащаните пари на един пенсионер за юли 2025 г. е 1015,22 лв. В сравнение със същия месец на миналата година получаваните суми са нараснали с 81,28 лв., или с 8,7%. От 1 юли тази година пенсиите бяха повишени по “швейцарското правило" с 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход и с 50 на сто от инфлацията за миналата година.



Броят на пенсионерите за месец юли е 2 057 397, което е увеличение на годишна база с 11 431 човека (+0,6%).



Пенсиите имат най-голям дял от разходите на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). За първите седем месеца на годината разходите за изплащане на пенсии са в размер на 13,613 млрд. лв., което е 56,5% от плана за годината. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 1,5 млрд. лв., или с 12,4% повече.



Общият размер на извършените разходи от бюджета на държавното обществено осигуряване за периода от януари до юли е 15,358 млрд. лв., което е 56,1% от плана за цялата годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите се увеличават с 1,6 млрд. лв.



Общата сума на отчетените приходи по бюджета на държавното обществено осигуряване към края на месец юли възлиза на 8,54 млрд. лв., което представлява 56,1% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на миналата година приходите нарастват с 1,118 млрд. лв. Оказва се, че увеличението на разходите на държавното обществено осигуряване е с близо 500 млн. лв. по-голямо от нарастването на приходите.



Тъй като събираните приходи от осигуровки не стигат за изплащане на пенсиите, за първите седем месеца на годината трансферът от републиканския бюджет, където влизат приходите от данъци, към бюджета на общественото осигуряване, възлиза на 6,852 млрд. лв.



Следващата по значимост и големина група разходи в бюджета на държавното обществено осигуряване след пенсиите, са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. От януари до юли те са в размер на 1,632 млрд. лв., което е 53,1% от плана за цялата година. Тези разходи са с близо 100 млн. лв. повече спрямо същия период на миналата година.