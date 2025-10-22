ЗАРЕЖДАНЕ...
Повече слънце ни очаква днес
© НИМХ
Над планините облачността ще е предимно значителна и на места около и след обяд в западните дялове на Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.
Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
