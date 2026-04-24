По Черноморието в събота ще бъде предимно слънчево. Очакват се временни увеличения на облачността в следобедните часове, съобщиха синоптиците от НИМХ. Преди обяд ще е почти тихо, а след обяд ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. В събота в Бургас температурите ще са в рамките на 8° и 15°, а в неделя - между 9° и 21°

Море

Температурата на морската вода е в порядъка между 11°-12° по северното крайбрежие до 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В страната

През нощта ще се изяснява. Вятърът в повечето райони ще стихне. Сутринта само на отделни места по високите полета на Западна България ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°.

В планините

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.