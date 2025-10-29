Днес ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места в равнините ще се образува краткотрайна мъгла. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°.В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°.По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.