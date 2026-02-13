Появи се първи кадър на застреляните Дечо Василев, Пламен Статев и Ивайло Иванов! Ексклузивната снимка бе публикувана на цяла страница в брой на "Уикенд“.Кадърът показва труповете на тримата мъже и очевидно е направен от някой от разследващите в първите часове след зловещото откритие в двора на хижа "Петрохан“.На него се вижда как те лежат в подредена редица, макар единият от тях да е в противоположна на другите позиция. Пламен Статев и Дечо Василев са по гръб, а Ивайло Иванов е по очи в снега.Впечатление прави и фактът, че Ивайло Иванов е със съдран панталон и има кръв по ръцете. Преди дни разследващите съобщиха, че той се е наранил при подпалването на хижата. Освен това и тримата са с различни дрехи от онези, с които са на показаното от властите видео пред хижата.Изображението е илюстрация на материал на колегите, който гласи, че Ивайло Калушев цяла година е подготвял приближените си за ритуалното самоубийство. В него се припомнят основните факти, които са известни по случая до момента.Според медията, тримата в хижа "Петрохан“ са сложили край на живота си някъде в диапазона между 21 и 23 часа на 1 февруари. Макар още да няма данни от аутопсиите на тримата, открити мъртви до връх Околчица, се предполага, че техният живот също е приключил още тогава.