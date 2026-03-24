Появиха се снежинки в прогнозата за времето до края на месеца
В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1600-1700 m - от сняг. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух.
В Западна България температурите ще се понижат, а в централните и източните райони ще са все още до 18°-19°.
През почивните дни и в началото на следващата седмица ще се задържи предимно облачно, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Източна България. Застудяването ще продължи и в по-ниските планински райони дъждът временно ще се примесва или ще преминава в сняг.
В неделя вятърът временно ще се ориентира от север и ще отслабне, а през следващите дни отново ще е умерен до силен от северозапад. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, а максималните ще бъдат между 8° и 13°, в понеделник и вторник с градус-два по-високи.
