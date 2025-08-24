Пожар гори край "Петолъчката", полиция насочва трафика

© ЕРА ТВ Преди около час е постъпил сигнал за възникнал пожар на сухи треви и храсти в близост до ПВ "Петолъчката", съобщават от поцията в Ямбол.



На място са три пожарни и дежурните огнеборци.



Служители на РУ-Стралджа оказват съдействие на пътуващите, поради задимяване на участък от главния път.