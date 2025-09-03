Новини
Пожар в близост до бензиностанция на АМ "Тракия"
20:52
© Фокус
За пожар в близост до бензиностанция по магистрала "Тракия" съобщи наш репорер.

Огънят е до лентата, чиято посока на движение е София, в 161 - 164 км. Горят сухи треви и храсти.








Статистика: