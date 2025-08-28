ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар високо в Рила
Огънят бушува в труднодостъпен терен на над 1800 метра надморска височина, предава обществената телевизия.
С пламъците на терен се борят пожарникари, служители на националния парк и горски. Пожарът е далеч от населени места и вилни зони.
