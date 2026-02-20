Пожарникарите рязали колата и дървета, за да извадят пострадалите от реката
©
Както Plovdiv24.bg съобщи в ранния следобед 56-годишен мъж загуби контрол над автомобила си и се преобърна в дере с височина над 5 метра.
Колата се е движела от село Войводово към Хасково. На място е загинал шофьорът и жена на 66-години.
Наложило се е пожарникари да режат дървета и самия автомобил, за да извадят оцелелите.
Пътят не се поддържа
Заради катастрофата движението по пътя беше затруднено, а хора от съседните села разказаха, че пътят е в лошо състояние и често стават катастрофи.
"Смятам, че ако е нормално асфалтиран пътят, няма да има такива произшествия. Обикновено стават в тази отсечка, а тази отсечка е развалена. Виждате я, около 50 м е в плачевно състояние. Минаха наскоро и по една лопата на дупчица слагат – кърпят и... Така път не се поддържа", коментира Иван от Войводово.
"Пътят не е хубав тук, нищо не гледат за пътя. В България няма живот", каза Зюмбюл Арем от село Орлово пред Bulgaria On Air.
Още от категорията
/
Брендо остава в затвора
14:06
Специалист по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
10:39
Ръст на онлайн измамите!
19.02
Арестуваха принц Андрю
19.02
Нови записи от хижа "Петрохан" показват отдаването на почит към Калушев от страна на останалите
18.02
Психолог за "Петрохан": В България има изключително плодородна почва за развитие на подобни структури
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.