Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
При тежката катастрофа с две жертви в Хасковско са ранени 8-годишно момче и майка му, която е на 45 години. Те са в хасковската болница в стабилно състояние.

Както Plovdiv24.bg съобщи в ранния следобед 56-годишен мъж загуби контрол над автомобила си и се преобърна в дере с височина над 5 метра.

Колата се е движела от село Войводово към Хасково. На място е загинал шофьорът и жена на 66-години.

Наложило се е пожарникари да режат дървета и самия автомобил, за да извадят оцелелите.

Пътят не се поддържа

Заради катастрофата движението по пътя беше затруднено, а хора от съседните села разказаха, че пътят е в лошо състояние и често стават катастрофи.

"Смятам, че ако е нормално асфалтиран пътят, няма да има такива произшествия. Обикновено стават в тази отсечка, а тази отсечка е развалена. Виждате я, около 50 м е в плачевно състояние. Минаха наскоро и по една лопата на дупчица слагат – кърпят и... Така път не се поддържа", коментира Иван от Войводово.

"Пътят не е хубав тук, нищо не гледат за пътя. В България няма живот", каза Зюмбюл Арем от село Орлово пред Bulgaria On Air.