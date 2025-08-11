Новини
Пожарът край Сунгурларе е овладян, властите решават дали хората могат да се завърнат по домовете си
Автор: Самуил Иванов 20:50
©
виж галерията
Успяхме да спрем огъня на прага на вратите на хората. Към момента опасност за селото няма, но пламъците продължават да горят. Това заяви областният управител на Бургас Владимир Крумов, който даде подробности за ситуацията с пожара в община Сунгурларе.

Кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов заяви, че пожарът е овладян: "Пожарът е овладян. Огромни благодарности на всички институции. Всички са тук на терен и работим рамо до рамо". 

Припомняме, че ситуацията със стихията днес се усложни. Властите активираха системата за известяване при бедствия BG-Alert. Жителите на село Скала бяха евакуирани, а на терен пристигнаха и двата шведски самолета и хеликоптера Black Hawk

"Хората отказват евакуация, защото имотът им е най-скъп. Там са живеели, всичко им е там, плачеха. Някои принудително ги изкарахме. В центъра на селото са, там е безопасно. Осигурен е транспорт, щяхме да ги свалим до Славянци, заяви директорът на ОДМВР-Бургас Владимир Маринов. 

"Над 14 пожарни са на терен. Над 40 пожарникари работят. Вертолета от базата в "Ново село" до преди малко гаси огъня", каза още областният управител.

Кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов заяви, че ситуацията днес се е усложнила заради ураганен вятър, който рязко е разпалил огнището край село Скала: "Към момента няма жилищни постройки, които да са засегнати. В момента няма опасност за населеното място. Хората са евакуирани, осигурили сме място, където да нощуват. Токът беше спрян, вече е пуснат. Ще преценим дали е безопасно хората да се върнат по домовете си".  

Два патрула на полицията ще останат през цялата нощ в селото.




