Правителство, работодатели и синдикати сядат на една маса, за да решат каква ще е линията на бедност за 2026 г.
Автор: Десислава Томева 14:25Коментари (0)104
© Фокус
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание във вторник. Правителство, работодатели и синдикати ще обсъдят Постановлението на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г.

"Фокус" припомня, че кабинетът на Росен Желязков предожи линията на бедност за следващата година да стане 764 лева. Това е ръст със 126 лв. спрямо сегашните 638 лева.

Министерството на труда и социалната политика предприе необходимите действия, като изравни националната линия на бедност и линията на бедност, използвана от Европейската комисия, което е в унисон с провежданата политика за намаляване на бедността и социалното изключване.

По последни данни над 1,3 млн. са българите, които попадат под линията на бедност. С повишаването й към тях ще се присъединят нови 75 хиляди.



