ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракционите по морето
В началото на сезона е извършена първоначална проверка на годността на плавателните средства. Извършена е и инцидентна проверка на 16 юли, която е била както на плавателното средство, така и на капитана - за изискуемите документи и за неговата правоспособност да управлява такава лодка", заяви министърът.
Той поясни, че проверки са направени и на водния център за развлечения, но нарушения не са били констатирани.
"На 17 юли сме проверили и каналите за излизане и влизане на подобни плавателни средства - там също не са открити нарушения", каза той.
Министърът обаче отчете, че има пропуски в самата нормативна уредба, касаеща парасейлингът: "Когато парасейлингът се организира по търговски начин, липсва ясна правна аргументация как и на какви условия те трябва да отговарят. Днес бе възложена задача от министър-председателя на министъра на икономиката, министъра на транспорта и министъра на туризма да седната и подготвят в спешен порядък текстове за нормативно уреждане на този въпрос, които да влязат в Народното събрание".
Той допълни, че с промените трябва да се урегулират законово изискванията за летните атракциони и това какви критерии трябва да покриват търговците на такава услуга.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Премиерът: България е сред най-силните поддръжници на европейскат...
14:44 / 20.08.2025
Преназначиха ген. Емил Тонев за шеф на НСО
14:44 / 20.08.2025
2/3 от българите смятат, че цените са се увеличили в последните с...
14:01 / 20.08.2025
Известна механа спира работа, персоналът бил много безотговорен и...
13:59 / 20.08.2025
Няма загинал работник в завод "Арсенал", мъж е пострадал при пожа...
13:59 / 20.08.2025
Тези неща водят до сърдечна аритмия
14:01 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета