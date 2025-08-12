Правителството на Кирил Петков купило система за пожарогасене, която вече три години не може да бъде използвана

© Правителството на Кирил Петков е закупило пожарогасителна техника през 2022 година, която да бъде монтирана на самолетите "Спартан", но тя вече три години не може да бъде използвана. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов на въпрос, поставен от председателя на Комисията по отбрана в парламента Христо Гаджев.



Гаджев пита министъра какво се случва със системата за гасене на пожари Guardian, която правителството на Кирил Петков закупува в края на месец юни 2022 година.



Държавата плаща 6,7 млн. евро за нея.



Министърът отговаря, че системата е тествана през 2023 година, но анализите показали, че са "дефинирани множество ограничения и проблемни въпроси, свързани с безопасността на полетите". Сред тях са ограничения за височината, скоростта на полета и радиуса, както и че в радиус от 800 метра от зоната, където се пуска водата, не трябва да има хора или сгради.



Освен това министър Запрянов посочва, че българските екипажи не са били обучени да изпълняват подобен тип мисии. Те са провели подготовката си съвместно с италианци.



"Към 01.08.2025 година двамата пилоти, сертифицирани на 23.06.2023 година за десантиране на контейнери Guardian, не са достигнали условия за изпълнение на задачата", пише Атанас Запрянов в отговор на депутатския въпрос.



Военният министър е категоричен, че без необходимата подготовка българските летци не могат да използват системата, тъй като това ги излага на прекомерен риск.



Държавата обаче все пак не се е отказала от интегрирането на системата. Министър Запрянов посочва, че има възможност български летци да бъдат изпратени в Румъния, където да преминат през симулатор, който да изгради съответните умения.



"Екипажите на самолет C-27J ще бъдат допуснати до мисия "Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian" след успешно изпълнение на програмите за теоретична и летателна подготовка, при наличие на утвърдени ТТП за пожарогасене със системата Guardian. В този смисъл експертният анализ на ефективността при използване на Guardian, от румънска страна, е от изключителна важност", посочва военният министър.



След предоставения отговор Христо Гаджев пише:



Три години по-късно тя не може да бъде въведена в експлоатация. Евентуално на четвъртата ще може, но пък има съмнения за нейната ефективност.



Тук логичният въпрос е защо въобще е купена? Но надали ще получи някога отговор...



Тази авантюра е черен пример на правителствено разхищение на публични средства и следва да бъде сериозно отчетена при сегашните инициативи за закупуване на летателна техника за гасене на пожари.