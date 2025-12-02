Росен Желязков изтегля Бюджет 2026 от Народното събрание. Това това потвърдиха от Министерски съвет.
"Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.
Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура", пише в официалното съобщение.
Правителството оттегля Бюджет 2026
