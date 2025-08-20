Новини
Правителството ще подкрепи ген. Тонев за шеф на НСО
Автор: Самуил Иванов 11:36Коментари (0)118
© Булфото
Правителството ще се съгласи генерал Емил Тонев да бъде преназначен на поста началник Националната служба за охрана. Искането е постъпило от президента. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Росен Желязков

Предложението за разглеждане на точката е било внесено днес от министър-председателя за обсъждане на заседанието на Министерския съвет.

Генерал Емил Тончев оглавява поста от 21 август 2020 година.  

"Такова съгласие е изискано от президента и е част от процедурата, предвидена в Закона за националната служба за охрана. Министерският съвет ще изпълни този ангажимент, защото е воден от разбирането, че трябва да партнира с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, особено когато става въпрос за военизирана структура като НСО, която е част от Въоръжените сили и част от правомощията на президента като върховен главнокомандващ". 

Премиерът обаче отново подчерта, че президентската институция своите законово установени ангажименти за назначаване на председател на ДАНС, главен секретар на МВР, както и за назначенията в дипломатическия корпус. 

"По въпроси, свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където конституционните правомощия са вменени на правителството на Република България, ние не виждаме подобен подход", алармира премиерът. 

И допълни: "Редица месеци нашите писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-нататък". 

Росен Желязков категорично заяви, че Министерският съвет няма да внася законодателни промени, с които да отнеме правомощията на президента при назначаването на шефовете на служби и посланиците. Той загатна обаче, че парламентът може да предприеме подобни действия. 

"Министерският съвет като орган, който може да упражни законодателна инициатива по темата именно за да не нарушава междуинституционалния баланс, няма да предлага на парламента законодателни промени.

От друга страна обаче парламентът е в правото си, но и в задължението си, не само да упражнява парламентарен контрол към правителството - много от вас сме се явявали на въпроси какво става с назначенията в специалните служби, да предложи изменения, ако сметне това за необходимо, да ги гласува, ако сметне това за необходимо, за да възстанови единоначалието в тези служби".

Премиерът отбеляза, че и разузнаването, и главният секретар на МВР, и част от дипломатическите ни мисии се оглавяват от изпълняващи функциите заради невъзможността да блокирането на процедурата по назначаването на титуляри. 

"Парламентът може да се произнесе по този въпрос - дали правовият ред може да търпи липсата на титуляри и временно изпълнение, което да се превърне не във временно, а в правило", каза той.



