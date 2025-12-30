"Правителството създаде координационен център за еврото, Владимир Иванов застава начело", обяви премиерът в оставка Росен Желязков на заседанието на МС.По думите му задачата на този център е да координира институции на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникацията и реакции при промени на гражданите и бизнеса при приемането на еврото."Ще има предизвикателства, но разчитаме и на гражданите, и на бизнеса за толерантност, и смятаме, че еврото ще има дългосрочен положителен ефект за българската икономика и за промяна на средата, в която се развива страната", каза още Желязков.