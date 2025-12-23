Правителството в оставка се събира на редовно заседание
©
Предвижда се и със нарочно решение за промени в наредбата, с която се възлага на "Български пощи" да могат да обменят на каса левовете в евро, пише БНТ.
Правителството трябва да одобри и допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2025 г. както и максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджетите на повечето министерства.
Още по темата
/
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
10:33
Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
19.12
МЕЧ на консултации при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства
18.12
Още от категорията
/
"ДПС - Ново начало" със законопроект за увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца
22.12
Работодателите искат сезиране на КС за противоконституционност на удължителния бюджет, с който ще бъде поет 1 млрд. лв. нов дълг
22.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.