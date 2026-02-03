Правна комисия ограничи до 20 секциите извън ЕС
Отхвърлено бе предложението на МЕЧ към секциите в ЕС да бъдат добавени Великобритания, САЩ, Северна Ирландия и Канада. Депутатите не приеха и идеята на ПП-ДБ ограничението да се увеличи до 100 секции, вместо 20.
Комисията по правни въпроси отложи създаването на район "Чужбина" от 1 януари 2028 година.
