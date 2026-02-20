Андрей Янкулов.
"В мотивите си насочвам към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21.07.2025 г. Република България няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор. А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава.
Вече повече от половин година прокуратурата – един от най-важните държавни органи с ключови правомощия в правосъдието, функционира без да са налице необходимите гаранции за точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори, които гаранции Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор.
Това делегитимира и лишава от обществено доверие не само тази институция, но и правосъдието в България.
Във вече близо тригодишния си нелегитимен "фактически мандат“ Борислав Сарафов не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества. Той не изпълни нито една от ключовите си заявки, дадени, когато зае поста. Например да чисти прокуратурата от мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета", разплитането на която според самия него е "ключов залог за по-нататъшното нормално функциониране на цялата институция прокуратура“.
Подробно съм мотивирал защо считам, че именно пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе относно повдигнатия въпрос", пише още той.
Правосъдният министър свиква заседание за избор на нов и.ф. главен прокурор
©
Още по темата
/
Бургас излиза на протест
21.01
Още от категорията
/
Гюров за Цицелков: Доверих се, че всеки, който влиза в този кабинет, влиза с чиста съвест. Поемам отговорност за този избор
11:47
Екатерина Асенова: Призовавам работниците да сигнализират, когато не се осигуряват достойни условия на труд и когато работят без трудов договор
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
АПИ предупреди шофьорите
11:46
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.