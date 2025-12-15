Празник! Имен ден имат българки с интересно име
Елевтерий произхождал от знатно римско семейство. На 15 години станал дякон, а по-късно получил и презвитерски сан. 20-годишен, св. Елевтерий бил провъзгласен за епископ Илирийски.
С мъдрите си проповеди и всеотдайна служба светият отец допринесъл много за укрепване на Христовата вяра. Това не се харесало на император Ариан, заклет езичник. Изправил епископа на съд в Рим, подложил го на нечовешки изтезания и заповядал да го обезглавят.
Имен ден празнуват българките с име Свобода.
